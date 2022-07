Comment choisir les couleurs de la peinture d'extérieur

Les couleurs de la peinture d'extérieur peuvent être parmi les plus difficiles à choisir. Il se peut que vous deviez engager quelqu'un pour peindre votre extérieur, comme un Peintre de façade Ariège si votre maison se trouve dans la région de Foix. Vous devez donc vous assurer de bien faire les choses du premier coup, car il s'agit d'une dépense importante.

Peinture de façades : regardez l'environnement.

Même si vous n'êtes pas emballé par le choix de couleur de vos voisins, il s'agit essentiellement d'une couleur d'accent sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il est vrai qu'ils peuvent décider de peindre leur maison à un moment donné dans le futur, mais si c'est un revêtement en vinyle, il sera probablement là pour un certain temps. Vous n'êtes pas obligé d'assortir exactement les couleurs de votre peinture extérieure, mais veillez à ce qu'elles ne s'entrechoquent pas.

Tenez également compte des caractéristiques géographiques, comme les montagnes en arrière-plan ou même le gravier de votre allée. Une nuance de marron peut sembler merveilleuse dans le magasin, mais une fois que vous l'aurez appliquée sur la maison, elle risque d'entrer en conflit avec la couleur du sol ou de la végétation.

Rénovation de façade : tenez compte des saisons.

Pensez à l'aspect de votre aménagement paysager pendant la majeure partie de l'année. Si vous avez beaucoup de neige, vous voudrez peut-être une couleur de peinture extérieure plus vive pour égayer les choses.

Soyez conventionnel. Si la peinture est un excellent moyen d'exprimer votre personnalité, c'est généralement parce qu'elle est très bon marché. De nombreux designers disent "oh, vous pouvez simplement peindre par-dessus". Cela ne s'applique généralement qu'à l'intérieur de votre maison. La peinture extérieure exige une qualité de peinture supérieure et une quantité beaucoup plus importante. De plus, cela prend plus de temps et vous devrez peut-être même monter un échafaudage. Choisissez une couleur avec laquelle vous pourrez vivre et que vous aimerez pendant des années, plutôt que la dernière tendance.