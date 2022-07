Peinture style jardin

Des dessins gras sont exactement ce qui convient – s’étalant librement, abstraits, comme peints, de tous petits points, de petites fleurs naïves, des décors pointillés kaléidoscopiques, des taches de peinture. La fantaisie peut s’épanouir sans limites. Les décors sont de nouveau "in" et font grande impression.

Les couleurs sont surtout vivantes. Limette, fuchsia, orange, citron ou des mélanges plus subtils de noir et blanc et de gris et rouge.

Laissez libre cours à votre créativité avec des couleurs vives et créez avec des pochoirs et des tampons des motifs muraux à effet géométrique. Même les peintures murales pourraient faire leur retour. Quoi que vous choisissiez : Aménagez votre espace d’une manière individuelle selon votre propre goût !

Si cela est trop pour vous, vous pouvez également utiliser ce style d’une manière moins spectaculaire en plaçant des accessoires de couleur ou en décorant un vieil abat-jour d’un motif géométrique ou d’une série de couleurs.

Mais le plus important est – prenez-y du plaisir !